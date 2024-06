Nel girone del Catania una Under 23

Il Consiglio federale ha votato l’ammissione del Milan U23 al campionato di Serie C. La decisione arriva in seguito alla mancata ammissione dell’Ancona al campionato 2024/25 e avendo ricevuto dalla Covisoc e dalla Commissione infrastrutturale parere positivo relativamente alla domanda di ripescaggio. “E’ un successo duplice – ha spiegato il presidente della Figc, Gabriele Gravina -. C’è stato un incremento nel numero di seconde squadre. E poi al 27 giugno possiamo dire che gli organici sono completi e si può procedere alla composizione dei calendari”.

A questo punto sono tre le formazioni U23 iscritte al prossimo campionato di Serie C. Oltre ai rossoneri, ultimi arrivati (giocheranno a Solbiate Arno, vicino a Milanello, l’allenatore sarà Daniele Bonera), ci sono la Juventus Next Gen, prima a usufruire della possibilità, e l’Atalanta, sfidata dal Catania nei playoff della scorsa stagione. Per regolamento, le tre squadre andranno distribuite in maniera uniforme nei tre gironi, quindi anche nel gruppo C, quello dei rossazzurri, ci sarà una U23. Non essendo possibile ricorrere a un criterio geografico, si procederà a sorteggio in occasione della composizione dei gironi, prevista per venerdì 28 giugno.

Per quanto riguarda le seconde squadre, è stato “approvato il principio della possibilità di retrocessione – ha detto Gravina -. E’ stato rimodellato per evitare alcune situazioni distorsive. Ora dobbiamo disciplinare la fattispecie concreta, organizzeremo un tavolo apposito”.