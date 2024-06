Catania invasa dai rifiuti. Trantino: “Ci vuole tempo”

Ha riaperto questa mattina l’impianto Tmb di Lentini, in provincia di Siracusa, dopo l’ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, emanata per consentire il conferimento dei rifiuti.

A Catania, nel frattempo, si sono formate discariche abusive a cielo aperto. I cittadini hanno accumulato rifiuti di ogni genere agli angoli delle strade, ad esempio in via Duca degli Abruzzi, dove i cumuli di immondizia hanno invaso la fermata del bus, o nel mercatino rionale di Picanello dove si trovano accatastate cassette di legno, contenitori in cartone e plastica, persino copertoni, elettrodomestici e un divano. FOTO

Altre situazioni critiche sono state segnalate vicino alla stazione Acquicella, nelle vie Renato Imbriani, D’Annunzio, Fossa Creta, in viale Mario Rapisardi e nel quartiere San Giorgio, oltre che nei quartieri più popolosi.

“Ci vorrà almeno una settimana per recuperare la situazione e smaltire i rifiuti che sono accatastati nelle strade, soprattutto nei quartieri periferici della città”, ha avvertito il sindaco di Catania, Enrico Trantino chiedendo alla cittadinanza un po’ di pazienza. I rifiuti abbandonati sulle strade e vicino ai mercati rionali sono troppi e per questo motivo è stata potenziata la squadra che si occupa della raccolta, considerando però i tempi necessari allo smaltimento in discarica che da oggi vedrà numerosi mezzi in fila per conferire i propri rifiuti.