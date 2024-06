Catania: inseguito dalla finanza sperona macchine e si schianta

CATANIA – I militari della guardia di finanza di Catania a San Giovanni Galermo hanno notato un uomo che è sceso velocemente da una macchina ed è salito su una Mercedes parcheggiata. Insospettiti dal movimento insolito, i finanzieri gli hanno intimato l’alt: ma l’auto non si è fermata, anzi ha accelerato la sua corsa, scappando per le vie della città e speronando altre macchine parcheggiate. La corsa è finita nel quartiere di Nesima Superiore, dove il conducente ha perso il controllo e si è schiantato contro un muro di cemento.

L’inseguimento è però proseguito a piedi, fino a quando un militare è riuscito a raggiungerlo e bloccarlo dopo una breve colluttazione. Nella macchina è stata poi trovata una pistola a tamburo “Smith & Wesson” calibro 357 Magnum pronta per l’utilizzo. Arma che è risultata rubata: faceva parte del bottino di un furto di ben tredici pezzi perpetrato tre anni prima in una villa nei paesi etnei. Il fuggitivo, un catanese di trentacinque anni con numerosi precedenti per rapina, furto e spaccio, è stato arrestato.