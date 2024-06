Catania, il primo acquisto è Carpani

E’ Gianluca Carpani il primo acquisto del Catania 2024-2025. La società rossazzurra ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista trentenne proveniente dalla Recanatese, squadra nella quale ha militato nell’ultimo biennio totalizzando lo stesso bottino personale in ciascuna regular season: 37 presenze e 10 gol.

Con la retrocessione in D dei marchigiani, il giocatore si è ritrovato senza contratto e libero di accasarsi altrove. Seguito anche da altri club, a cominciare dal Trapani neopromosso, Carpani è stato bloccato dalla dirigenza etnea e vincolato con un biennale sino al 30 giugno 2026.

Nato ad Ascoli Piceno, il nuovo acquisto rossazzurro ha giocato per tre stagioni con la Sambenedettese conquistando la promozione dalla D alla C nel 2013 prima di debuttare tra i professionisti pochi mesi più tardi con l’Ascoli, club con nel quale ha militato per 5 stagioni tra Serie B e C collezionando 123 presenze e 12 reti.

Dopo un infortunio con lesione del legamento crociato e del menisco esterno nel marzo del 2018 e un’esperienza di sei mesi in prestito a Rieti, ha disputato due campionati in C a Fano (59 gare e 3 gol) e uno a Montevarchi (32/4).

Centrocampista duttile e con uno spiccato senso del gol, Carpani può giocare in tutte le posizioni della mediana: basso a protezione della difesa, da mezzala o da trequartista. Piccola curiosità: il nuovo arrivato in casa Catania è laureato in scienze ed economia aziendale.