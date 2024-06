Catania e Caravaggio: il tour virtuale

CATANIA – E’ stata inaugurata a Catania la mostra “Caravaggio. La verità della luce”, curata da Pierluigi Carofano. Per la prima volta in Sicilia alcuni capolavori di Michelangelo Merisi (Milano 1571 – Porto Ercole 1610) che scandiscono il suo percorso artistico dalla formazione in Lombardia all’affermazione a Roma e Napoli, fino agli ultimi anni della sua tragica esistenza. La mostra è stata anche l’occasione per inaugurare lo spazio museale della pinacoteca dell’ex Monastero Santa Chiara, restituita alla città dopo l’intervento di restauro.

Dal 2 giugno fino al 6 ottobre prossimo il percorso espositivo sarà composto da 36 dipinti, con una selezione di opere di Orazio Gentileschi, Guercino, Annibale e Ludovico Carracci, Simone Peterzano, Cavalier d’Arpino, Mattia Preti, Luca Giordano Giovanni Baglione, Fede Galizia e Orsola Maddalena Caccia e altri, per i quali Caravaggio è stato il promotore di un grande cambiamento stilistico e culturale. La mostra è aperta tutti i lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 20; venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 21.