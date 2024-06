Catania, è arrivato Toscano

Domenico Toscano è arrivato a Catania. L’allenatore reggino è sbarcato in città per suggellare l’accordo con la società rossazzurra, raggiunto già un paio di settimane.

Toscano, che sta perfezionando la risoluzione del vincolo con il Cesena condotto alla promozione in B, ha subito raggiunto la sede allo stadio Massimino per incontrare la dirigenza: firmerà un biennale con opzione per il terzo anno.

La presentazione è prevista in settimana, in concomitanza con lo sbarco a Catania del presidente Pelligra, il cui ritorno in Sicilia è slittato di alcuni giorni rispetto ai tempi previsti per ragioni di natura strettamente familiare.