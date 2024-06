Catania, beccati 7 posteggiatori abusivi

CATANIA – Sette posteggiatori abusivi pregiudicati sono stati sorpresi dai poliziotti catanesi in alcune zone del centro storico. L’intervento delle moto volanti si è concentrato in via Beato Bernardo dove sono stati individuati due 46enni, un 23enne e un 43enne sono stati colti in flagranza in piazza Europa e viale Alcide Di Gasperi, un 58enne in piazza Giovanni XXIII e, infine, altri due parcheggiatori abusivi di 39 e 48 anni sono stati notati in via Dusmet e piazza Borsellino. Tutti e sette sono stati sanzionati.