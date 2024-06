CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato un cinquantenne che in casa sua a Librino è stato trovato in possesso di armi e droga. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato una pistola semiautomatica scacciacani, una seconda pistola scacciacani modificata per renderla idonea al fuoco corredata dal caricatore e da un silenziatore, 77 cartucce di vario calibro e altri tre caricatori. Nello stesso appartamento, inoltre, sono stati scoperti quattro involucri contenenti marijuana per un peso di circa 900 grammi, un altro con 10 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Il cinquantenne è stato portato nella casa circondariale di Piazza Lanza.