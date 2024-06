“Catanesi, volete vivere tra uomini o tra ratti?”

CATANIA – “La Regione ha emesso l’ordinanza che autorizza l’utilizzo della Sicula Trasporti. Viene prescritto per i Comuni interessati la riduzione della quota di indifferenziata, affinché venga garantito lo smaltimento. Adesso la palla passa a noi: se non conferiremo regolarmente, le discariche non saranno in condizioni di ricevere più rifiuti”. Così il sindaco di Catania, Enrico Trantino, sul proprio profilo Facebook, commenta l’ordinanza del presidente della Regione, Renato Schifani, che permette la riapertura, temporanea, dell’impianto per il Trattamento meccanico e biologico (Tmb) dei rifiuti indiferenziati della discarica di contrada Coda volpe di Lentini.

Trantino lancia un appello ai suoi concittadini: “Il rispetto delle regole – aggiunge il primo cittadino del capoluogo etneo – non può passare attraverso le sole iniziative sanzionatorie, che non potranno mai essere sufficienti mettendo a confronto l’esiguità dei nostri operatori deputati al controllo, e la dimensione del fenomeno. Dipende da noi catanesi se vivere da uomini e tra uomini o tra blatte e ratti”.

Nel pomeriggio, prima dell’emissione dell’ordinanza, Trantino aveva stigmatizzato alcuni comportamenti registrati soprattutto alla pescheria. “Oggi – ha detto – alla fiera gli operatori hanno risposto abbastanza bene nel conferimento dei rifiuti e questo ci fa sperare nella nascita di un nuovo modello organizzativo per il futuro. Non possiamo dire la stessa cosa, purtroppo, della pescheria, dove gli operatori storici e più grandi hanno rispettato le regole, gli altri invece hanno pensato bene di fare quello che hanno voluto, lasciando ai confini del mercato una serie di indifferenziata, che naturalmente non abbiamo potuto raccogliere e che procurerà cattivi odori. Ma non è colpa mia, ma di chi l’ha lasciata, anche se purtroppo ci vanno di mezzo le persone corrette”.