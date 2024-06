Caldo africano, venerdì picco in Sicilia

Tutto è pronto per la più intensa (fino a ora) fiammata africana della stagione che sta per prendere piede sull’Italia. Come spiegano i meteorologi di 3B Meteo, l’anticiclone è in fase di espansione dall’entroterra sahariano verso il Mediterraneo centrale, aiutato da una depressione sulla penisola Iberica che faciliterà il flusso da Sud a Nord, rendendolo sempre più intenso con il passare dei giorni.

Il culmine è atteso tra giovedì e venerdì, quando al Centro-Sud la colonnina potrà raggiungere e localmente superare i 40°. Il Nord rimarrà più ai margini dell’ondata di caldo africano e in particolare il Nordovest, dove il caldo non sarà così intenso ma l’afa piuttosto sostenuta.

Nel corso del weekend l’ingresso di correnti settentrionali relativamente più fresche, al seguito di un fronte di instabilità in transito venerdì su parte del Nord Italia, determinerà un certo ridimensionamento delle temperature, soprattutto al Centro-Sud, dove il calo potrebbe risultare anche di una decina di gradi.