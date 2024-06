Beccato parcheggiatore abusivo in piazza Europa

CATANIA – I carabinieri hanno denunciato un 22enne catanese sorpreso in piazza Europa mentre stava esercitando abusivamente la professione di parcheggiatore nelle aree di parcheggio comunale. Il giovane pregiudicato, bloccato dai militari, ha anche tentato di giustificare la propria attività, spiegando che stava semplicemente racimolando, in maniera bonaria, qualche spicciolo aiutando gli automobilisti nelle difficili manovre di parcheggio.

I carabinieri, che ovviamente non hanno creduto alle scuse accampate dal l’uomo, hanno subito avviato i previsti accertamenti scoprendo che vi era, sul suo conto, un provvedimento di divieto di accesso per un anno alle aree adibite a parcheggio di piazza Europa, delle aree comprese nella zona di viale Alcide De Gasperi e in prossimità delle fermate AMT. In effetti, il provvedimento era stato notificato al giovane 22enne in quanto recidivo, poiché sorpreso in altre occasioni durante l’espletamento della sua professione non autorizzata. Questa ultima condotta illecita gli è valsa una denuncia per violazione del Dacur.