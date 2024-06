Ballottaggi: seggi aperti, i dati dell’affluenza

Aperti da stamattina i seggi per il secondo turno delle amministrative. Tre i comuni coinvolti in Sicilia: a Caltanissetta il confronto sarà tra Annalisa Maria Petitto e Walter Calogero Tesauro; a Gela, sempre nel Nisseno, si dovrà scegliere tra Grazia Rita Cosentino e Giuseppe Terenziano Di Stefano; a Pachino, in provincia di Siracusa, i candidati sono Rosaria Fronterrè e Giuseppe Gambuzza. Oggi i seggi resteranno aperti fino alle 23; domani riapriranno alle 7 e chiuderanno alle 15, quando partirà subito lo spoglio delle schede. In Italia le sfide principali ai ballottaggi saranno quelle di Firenze, Bari e Perugia ma da seguire anche quelle di Campobasso, Lecce e Potenza. In tutto sono 14 i capoluoghi chiamati a scegliere il primo cittadino. Alle 12 in Italia ha votato l’11,98% degli aventi diritto, in calo rispetto al primo turno di circa 10 punti.