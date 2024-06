Attività irregolari a San Cristoforo: scattano multe

CATANIA – Nel quartiere San Cristoforo, la polizia di Catania, insieme al personale dell’Asp Veterinario, dell’Igiene Pubblica e dell’Ispettorato del Lavoro ha controllato alcune attività commerciali della zona, tra cui un panificio e due macellerie per le quali è stata disposta la sospensione dell’attività. In una delle macellerie, l’Ispettorato del Lavoro ha riscontrato gravi violazioni sulla normativa legata alla sicurezza sui luoghi di lavoro, verificando anche la presenza di personale in nero.

Inoltre, l’Asp ha rilevato il mancato rispetto delle procedure di controllo della salubrità dei prodotti alimentari. Pertanto, in questa circostanza, è stata disposta l’immediata sospensione dell’attività e sono state comminate sanzioni per oltre 28 mila euro. Per la seconda macelleria controllata è stata disposta una sospensione dell’attività differita per la mancanza dei requisiti professionali e della scia amministrativa, con sanzioni per 5 mila euro, oltre alle contestazioni della polizia locale.

Nel panifico, invece, sono state riscontrate l’occupazione abusiva del suolo pubblico, la mancata etichettatura dei prodotti e altre violazioni amministrative che hanno comportato sanzioni per oltre 3 mila euro. Oggetto di verifiche sono state anche una sala giochi, dove sono stati identificati gli avventori, e due autofficine, di cui una sanzionata amministrativamente per 16 mila euro, poiché completamente priva di qualsiasi autorizzazione; in questo caso è stata applicata anche la sanzione accessoria del sequestro delle attrezzature.