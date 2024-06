Assange è libero: è uscito ieri dal carcere di massima sicurezza vicino Londra dove ha trascorso cinque anni e ha lasciato il Regno Unito. Lo ha reso stanotte Wikileaks, dopo l’annuncio di un accordo di patteggiamento raggiunto con la giustizia Usa per la fuga di notizie riservate. Il fondatore dell’organizzazione internazionale vola ora verso un tribunale americano delle Isole Marianne Settentrionali. Un caso che “si è trascinato fin troppo a lungo”, commenta Canberra. “Il suo calvario finalmente sta per finire”, dice la madre di Assange, che lo attende in Australia.