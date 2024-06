Al Nord la grandine, in Sicilia l’afa africana

Al Nord nubifragi, grandine e persino un tornado in Piemonte, in Sicilia il caldo africano. Continua la follia climatica che divide l’Italia in due. Una perturbazione in transito verso il Mar Ligure determinerà un vistoso peggioramento delle condizioni del tempo su gran parte del Centro-Nord, con un deciso calo delle temperature. Per domani allerta gialla su Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, e Provincia Autonoma di Bolzano, oltre che su settori di Lombardia, Marche e Abruzzo. Tutto questo mentre in Sicilia si boccheggia, con afa e temperature intorno ai 35 gradi.