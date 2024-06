Aggredisce coetaneo con la mannaia

ISPICA (RAGUSA) – I militari di Ispica hanno denunciato per lesioni personali aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, un 20enne modicano, domiciliato nella città di Ispica, celibe, di professione giardiniere, pregiudicato. Una richiesta di intervento è giunta alla compagnia di Modica, a seguito del ferimento al braccio sinistro di un giovane, anch’egli 20enne, ispicese, celibe, disoccupato e pregiudicato. I militari si sono presentati a casa del presunto aggressore che però non si trovava lì, per cui sono iniziate le ricerche nelle zone limitrofe e nei luoghi da lui frequentati, tanto che dopo circa trenta minuti è stato rintracciato. Nel contempo, i militari hanno sottoposto alla visione del fascicolo fotografico il giovane ferito, mentre era ricoverato in ospedale a Modica, e questi in una delle immagini ha riconosciuto l’autore dell’aggressione. Le lesioni subite sono state giudicate guaribili nell’arco di un mese. L’autore del gesto è stato denunciato mentre l’arma bianca, una mannaia da macellaio, è stata recuperata e sottoposta a sequestro.