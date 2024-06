ADRANO (CATANIA) – Guidava per le vie di Adrano in evidente stato di ebbrezza. Un 43enne è stato fermato dai poliziotti dopo aver notato le manovre brusche e azzardate effettuate dall’uomo, con repentini cambi di corsia e sgommate. Il 43enne, da solo in macchina, ha manifestato tutti i sintomi dello stato di ebbrezza, farfugliando parole prive di senso, con evidenti difficoltà a mantenersi in equilibrio. Alla richiesta di sottoporsi alle analisi per valutare il tasso alcolemico, si è rifiutato ed è stato denunciato. Da ulteriori controlli, gli agenti hanno scoperto che il 43enne guidava l’auto nonostante il mancato rinnovo della patente. Non solo, la stessa auto non aveva la copertura assicurativa per la responsabilità civile e non era stata sottoposta alla revisione periodica. La macchina è stata sequestrata.