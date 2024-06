Accoltellato davanti al locale, è grave

SIRACUSA – Un 20enne è stato accoltellato a Fontane Bianche, nel Siracusano. Il ferimento, avvenuto nella notte all’esterno di un locale, sarebbe scaturito da una rissa tra coetanei. Il giovane è stato portato da un’ambulanza del 118 in ospedale, dove è stato ricoverato in gravi condizioni, I carabinieri che si stanno occupando delle indagini stanno ascoltando gli amici del giovane e altri testimoni per ricostruire la dinamica dei fatti e per capire se vittima ed aggressore si conoscessero o meno. Al vaglio anche gli impianti di video sorveglianza della zona.