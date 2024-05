CATANIA – Tre persone sono rimaste ferite in un tentativo di rapina effettuato poco dopo le 13 in una rivendita di tabacchi in via Leucatia 62. Ad agire è stato un giovane malvivente che con il calcio della pistola ha colpito alcuni clienti per poi scappare in direzione del castello di Leucatia.

Sul posto due ambulanze, sulla vicenda indagano i carabinieri che stanno sentendo alcuni testimoni.