“Via della Filanda tra rifiuti, topi ed escrementi”

Sono una residente in via della Filanda, una traversa del centro storico di Catania, per presentare un reclamo e porre alla vostra attenzione alcune criticità e problematiche che stanno pregiudicando la qualità di vita, l’efficienza del servizio di raccolta rifiuti nella nostra area e della sicurezza della salute pubblica dei residenti e non. Da sempre, ma maggiormente in quest’ultimo anno, ho osservato con crescente preoccupazione che il servizio di raccolta non viene svolto con la regolarità promessa, portando a situazioni di disagio per i residenti e per l’ambiente. In particolare, ritardi nella raccolta, l’assenza di pulizia dei netturbini e sanificazione, erbacce sul bordo strada con marciapiede assente, mancanza di segnaletica stradale, discarica a cielo aperto, un edificio in cui si accumulano escrementi di cavalli, una struttura abbandonata abitata da piccioni e ratti con visibili montagne di escrementi.

Tale situazione non solo deturpa visivamente il nostro quartiere ma rappresenta anche un rischio per la salute pubblica, attirando animali e diffondendo cattivi odori e malattie, soprattutto nei periodi di maggiore caldo ai quali andremo a breve incontro. Nonostante la comprensione delle possibili complessità legate alla gestione dei rifiuti in un’area così densamente popolata e dell’inciviltà di alcune persone, credo sia fondamentale garantire un servizio che rispetti gli standard di igiene e vivibilità urbana.

Prendendo alcuni provvedimenti si potrebbe migliorare la situazione, porre un divieto di discarica, sottoporre l’area a un controllo di videosorveglianza con eventuale multa per i trasgressori, chiudere del tutto le finestre dell’edificio abbandonato (come già hanno fatto in parte), togliere quelle montagne di escrementi, organizzare una raccolta rifiuti speciali periodica dato che abbandonano mobili, materassi e oggetti pericolosi, disinfestazione periodica della via, porre dei segnali stradali che indichino il corretto senso di marcia evitando incidenti e inutili liti, porre uno specchio su via vittorio Emanuele, dato che la via incrocia una corsia preferenziale, asfaltare la via e mettere delle cunette per evitare di essere investiti appena si esce di casa.

Per questi motivi, sollecito l’amministrazione a prendere provvedimenti urgenti per risolvere le inefficienze segnalate e a informare i residenti sulle eventuali azioni che verranno intraprese per migliorare il servizio. Sarebbe inoltre apprezzato un aggiornamento sulle modalità e i tempi di intervento previsti o se, eventualmente, posso rivolgermi a qualcun altro per segnalare e sollecitare il tutto. Ecco le foto di quello che vediamo dal balcone, della strada in cui vivo, dei rifiuti abbandonati senza che nessuno prenda provvedimenti.. gli odori forse li potete immaginare.

