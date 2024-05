Spaccio notturno: arrestato mentre agiva nell’ombra

CATANIA – I carabinieri di Fontanarossa hanno arrestato un pusher 23enne pregiudicato nel popoloso quartiere di San Giovanni Galermo. I militari hanno scoperto come il ragazzo avesse allestito un florido commercio di stupefacenti, su strada, appena fuori da un palazzo di via Capo Passero dove, durante le ore notturne, poteva essere avvicinato dai clienti senza essere visto, approfittando di una zona poco trafficata e in ombra.

Mimetizzandosi tra la gente del quartiere, lungo le strade utilizzate dagli acquirenti per raggiungere lo spacciatore, nonostante le vedette oramai ben addestrate, i carabinieri dopo qualche ora di appostamento hanno visto arrivare il 23enne con un marsupio nero legato alla vita, che dopo essersi posizionato sempre nel solito punto, è stato avvicinato da numerose persone a bordo delle loro auto che, dopo un breve contatto, si allontanavano a velocità sostenuta.

Il malvivente, vedendosi circondato dai militari ha inutilmente tentato di scappare, venendo subito bloccato da un’altra squadra. Il pusher, quindi, bloccato, è stato perquisito: all’interno del marsupio teneva 60 involucri di cocaina per un peso complessivo di oltre venti grammi, 100 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio e un walkie talkie utilizzato per i collegamenti con le vedette. Droga, radio e denaro sono stati sequestrati ed il 23enne è stato posto ai domiciliari.