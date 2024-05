Sorpresi in 14: la mappa dei posteggiatori al centro di Catania

CATANIA – Più ne scovano e più ne spuntano. A Catania sono stati colti sul fatto dalla polizia altri 14 posteggiatori nel centro della città. Le multe sono scattate per un marocchino in via Carlo Felice Gambino e per 13 pregiudicati catanesi: due di 27 e 29 anni in via Alcide de Gasperi, due di 22 e 26 anni in viale Ruggero, uno di 22 anni in piazza Europa, due di 30 e 36 anni in via San Gaetano alla Grotta e in via Cristoforo Colombo (il secondo era sottoposto al Dacur e quindi è stato denunciato). Un 44enne è stato individuato in via Teocrito, due ragazzi di di 27 e 21 anni in piazza Manganelli, un 25enne e un 63enne in piazza Umberto. Infine in via Dusmet è stato denunciato anche un 39enne sempre sottoposto a Dacur.