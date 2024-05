“Servono voglia e coraggio”

Conferenza stampa dell’allenatore del Catania, Michele Zeoli, alla vigilia della sfida con l’Avellino (foto Catania Fc Facebook).

CONDIZIONE. “Stiamo abbastanza bene. Dobbiamo recuperare tante energie, più nervose che fisiche”.

AVELLINO. “Sfidiamo una squadra forte, con numeri notevoli e un parco giocatori importante, soprattutto in attacco. Se vogliamo raggiungere la gloria dobbiamo superare ostacoli difficili come questo. Sappiamo di dover vincere almeno una partita. I playoff, come testimonia l’andamento della sfida con l’Atalanta, sfuggono a ogni logica. In questa prima gara sarà importante la gestione dei cambi e dei minutaggi. Bisognerà saper cambiare volto durante la partita. L’Avellino ha il vantaggio di essersi riposato e di non avere infortunati, ma fa parte del gioco”.

FORMAZIONE. “Sturaro continua il percorso di recupero: sarà in panchina per dare manforte ai ragazzi con la sua esperienza. Curado ha qualche acciacco. Di Carmine è a disposizione dal primo minuto, contro l’Atalanta non ho voluto rischiarlo perché aveva dato segni di affaticamento nella rifinitura. Sono comunque contento di quel che ha dato Chiricò”.

PARTITA. “Dovremo fare qualcosa in più con la palla, nelle ultime gare ci siamo un po’ adeguati agli avversari. Servirà quella spensieratezza mentale che aiuta a giocare. Sfidiamo una delle favorite, ma dobbiamo avere la voglia e il coraggio di affrontarlo. Se metti tutte queste cose nel cuore riesci a fare ciò che magari qualcuno non si aspetta”.

PUBBLICO. “Sabato, tornando a casa, ripensavo alla serata vissuta. Abbiamo una tifoseria che vince per distacco contro ogni squadra”.