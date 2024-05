Si calano nel tombino: 5 operai morti. “Gas 10 volte superiore ai limiti”

PALERMO – Sono cinque gli operai morti nell’incidente sul lavoro avvenuto a Casteldaccia, a pochi metri dall’azienda vinicola Duca di Salaparuta. Un sesto è stato trasportato al Policlinico di Palermo in gravissime condizioni. Erano sette in tutto e stavano effettuando lavori di manutenzione in un impianto di sollevamento delle acque fognarie per conto dell’Amap, società municipalizzata di Palermo. Sono morti uno dietro l’altro calandosi in un tombino, verosimilmente a causa di una intossicazione da idrogeno solforato che provoca irritazioni alle vie respiratorie e soffocamento.

I cinque morti sono Epifanio Alsazia, 71enne di Partinico; Giuseppe Miraglia, 47enne di San Cipirello; Roberto Raneri, 51enne di Alcamo; Ignazio Giordano, 57enne di Partinico; Giuseppe La Barbera. Dopo che il primo è rimasto nel sottosuolo senza venir fuori, gli altri si sono calati per capire cosa stesse succedendo. Il settimo componente della squadra non vedendo uscire i colleghi ha dato l’allarme.

“Se fossero state prese tutte le precauzioni del caso tutto questo non sarebbe successo”, dice il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Palermo Girolamo Bentivoglio Fiandra Bentivoglio, il quale ha confermato che a uccidere i 5 sono state esalazioni di idrogeno solforato. “Nella vasca la concentrazione del gas, che si forma dalla fermentazione dei liquami, era 10 volte superiore ai limiti massimi”, ha aggiunto Bentivoglio, spiegando che l’allarme è stato dato alle 13.48.Tre corpi sono stati recuperati dai sommozzatori dei pompieri, sul posto sono arrivati anche alcuni parenti: “Quella è la macchina di mio padre, è la sua”, ha detto una donna in lacrime sorretta da una parente di fronte a una Alfa Romeo Stelvio.

Quattro operai deceduti lavoravano per la Quadrifoglio di Partinico, ditta incaricata dall’Amap; tra di loro anche il titolare, Alsazia. Il quinto, La Barbera, era un interinale della municipalizzata. Fondata nel 2005, la Quadrifoglio group è una ditta specializzata nella gestione dei rifiuti ma anche nella manutenzione di acquedotti, gasdotti ed oleodotti. Occupa 24 dipendenti e ha un fatturato di circa un milione di euro. L’altro titolare, il 67enne Antonino Di Salvo, è un imprenditore di lunga data, con una consolidata esperienza di appalti nella pubblica amministrazione. Chi lo conosce lo definisce “molto attento con i suoi operai”. Si trovava negli Stati Uniti per il matrimonio di un parente, doveva rientrare in Italia in queste ore. Fino a stamattina pare che avesse ricevuto dai suoi operai le foto del lavoro che stavano portando avanti dando indicazioni per telefono su come procedere.

L’Amap, a corto di personale, da anni ha ormai esternalizzato alcuni servizi e utilizza o operai di ditte private o lavoratori interinali in attesa di terminare le procedure di concorso per nuove assunzioni pendenti dal 2022. “E’ un’immane tragedia, siamo sconvolti. Cinque giovani sono morti per un pezzo di pane. E’ inconcepibile”, afferma il sindaco di Casteldaccia Giovanni Di Giacinto, anche lui sul luogo della strage. Per domani i sindacati hanno indetto uno sciopero generale di 4 ore e di 8 ore degli edili nella provincia di Palermo. È previsto un presidio davanti alla prefettura. Quella di oggi è la terza strage di quest’anno sul lavoro, assieme a quella di neanche un mese fa a Suviana (nel Bolognese, sette morti) e a quella di Firenze a febbraio nel cantiere della Esselunga (cinque morti).