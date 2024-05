PALERMO – Vita Varvaro, 91 anni, è morta in ospedale a Villa Sofia dopo essere rimasta ferita in un incidente stradale sulla Palermo-Mazara del Vallo. L’anziana si trovava sul sedile anteriore, lato passeggero, di una Fiat Punto guidata da una donna che si è scontrata con una Jeep Renegade all’altezza di Capaci. La procura ha aperto un fascicolo per l’ipotesi di omicidio stradale e disposto l’autopsia sul corpo della vittima.