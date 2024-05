Scontro frontale: un morto e 9 feriti nel Nisseno

CALTANISSETTA – Una persona è morta e altre nove sono rimaste ferite in un incidente avvenuto ieri sera lungo la strada statale 626 Caltanissetta-Gela. All’altezza del viadotto Capodarso, in territorio di Caltanissetta, si sono scontrate una Bmw serie 5 e un furgone Lancia Fedra con a bordo extracomunitari. L’impatto tra i due veicoli è stato violentissimo. La vittima dell’incidente è un cinquantenne di Mazzarino, Giancarlo Collura, che era alla guida della Bmw. Altre 9 persone sono rimaste ferite, alcune sono gravi anche se non in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale la Lancia Fedra ha invaso la corsia opposta ma la dinamica è ancora da valutare. Lo scontro tra le due auto è avvenuto in un punto già in passato teatro di altri incidenti.