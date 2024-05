Scontro a 3 in A18: donna gravissima, Me-Ct chiusa in entrambe le direzioni

C’è una donna in condizioni gravissime a causa dell’incidente che ha coinvolto tre mezzi (due macchine e un camion) sull’autostrada A18, all’altezza dello svincolo di Fiumefreddo. Lo scontro si è verificato in direzione Messina. Sono accorse le ambulanze per tre feriti, quello più serio ha richiesto l’arrivo dell’elicottero di soccorso, il cui atterraggio ha comportato la chiusura dell’autostrada in entrambe le direzioni. Il traffico è rimasto bloccato e si sono formate code di circa 5 chilometri. Una volta che l’elicottero è ripartito sono state subito riaperte le due corsie in direzione Catania. La donna è ricoverata all’ospedale Cannizzaro in fin di vita.