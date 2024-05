Ribaltone meteo in Sicilia: da martedì punte di 34°

Sarà un weekend soleggiato da Nord a Sud quello che ci aspetta. Come lo scorso fine settimana torna, infatti, l’alta pressione e il sole su tutta l’Italia proprio tra sabato e domenica, mettendo fine alla settimana di maltempo. Nelle prossime ore continuerà a piovere a macchia di leopardo al Sud, in particolare in Calabria. Altrove le condizioni meteo saranno in ulteriore miglioramento con prevalenza di sole. Le temperature massime si porteranno fino a 27 gradi al Sud nonostante qualche nube in più, 26 al Centro e 25 al Nord. Il maltempo si riaffaccerà da lunedì sera verso il Centro-Nord, tanto che la prossima settimana potrebbe essere caratterizzata da un’Italia divisa in due: al Centro-Nord frequenti piogge da martedì a venerdì, al Sud prima ondata di caldo della stagione con 34° in Sicilia.