Playoff, avvio senza sorprese

Avanti Picerno, Taranto e Cerignola. Il fattore campo non produce sorprese nel primo turno della fase del girone dei playoff di Serie C. Valori rispettati nel girone C e non solo. L’unica squadra a spuntarla in trasferta sovvertendo i pronostici è il Rimini, avversario del Catania nella semifinale della Coppa Italia di categoria, impostosi contro il Gubbio, meglio classificato dei romagnoli al termine della stagione regolare. Di seguito, il quadro completo dei risultati del primo turno (in grassetto le squadre qualificate).

GIRONE A

ATALANTA U23-TRENTO 3-1

6′ pt Spalluto (T), 14′ pt Cissé (A), 47′ pt Bonfanti (A), 37′ st Jimenez (A)

GIANA ERMINIO-PRO VERCELLI 3-0

6′ pt Fall (G), 10′ pt Marotta (G), 27′ st Fall (G)

LEGNAGO-LUMEZZANE 1-0

40′ pt Svidercoschi (Le)

GIRONE B

PESCARA-PONTEDERA 2-2

4′ pt autorete Milani (Pe), 35′ pt e 38′ pt Cuppone (Pe), 23′ st Delpupo (Po)

JUVENTUS NEXT GEN-AREZZO 2-0

27′ st Savona su rigore (J), 54′ st Damiani (J)

GUBBIO-RIMINI 0-1

40 st’ Cernigoi (R)

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA-GIUGLIANO 1-1

27′ pt D’Andrea (A), 40′ pt Salvemini (G)

TARANTO-LATINA 0-0

AZ PICERNO-CROTONE 2-0

22′ pt Esposito (P), 52′ st D’Agostino (P)

Il secondo turno dei playoff della fase del girone è in programma in gara unica sabato 11 maggio. Entreranno in scena le quarte classificate dei tre gironi: Triestina, Perugia e Casertana. Di seguito, gli accoppiamenti del secondo turno.

GIRONE A

Triestina-Giana Erminio

Atalanta U23-Legnago

GIRONE B

Perugia-Rimini

Pescara-Juventus Next Gen

GIRONE C

Casertana-Audace Cerignola

Taranto-Picerno