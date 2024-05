Agnellini vaganti e spari in galleria: panico sulle autostrade catanesi

MESSINA – Due casi di panico sulle autostrade siciliane. La polizia stradale di Giardini Naxos ha salvato due agnellini che vagavano nell’autostrada A18 tra i veicoli. I rischi per l’incolumità degli animali ma anche per la sicurezza degli automobilisti sono stati enormi, visto l’orario di punta e l’alta densità del traffico. La cattura della coppia di animali è stata tutt’altro che semplice: gli agenti hanno deciso di rallentare il traffico in modalità “safety car” in modo da scongiurare qualsiasi rischio di investimento. Una volta intercettati sono stati identificati dal personale dell’Asp di Messina e quindi riconsegnati al legittimo proprietario che nel frattempo ne aveva denunciato lo smarrimento.

Paura anche sulla Catania-Siracusa: nel tardo pomeriggio di ieri alcuni automobilisti hanno segnalato che da una macchina nera di grossa cilindrata una persona aveva sparato diversi colpi di pistola all’interno della galleria San Demetrio. Ricevuto il numero di targa, la polizia ha rintracciato l’auto, scoprendo che a sparare era stato un 22enne; il ragazzo aveva acquistato una pistola a salve e mentre era con un amico si sarebbe abbandonato a un gesto goliardico, senza considerarne la pericolosità. E’ stato denunciato.