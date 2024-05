Officina abusiva e cumuli di rifiuti pericolosi

TRAPANI – La guardia di finanza di Trapani ha scoperto e sequestrato ad Alcamo una discarica abusiva di oltre 5.000 mq e ha denunciato un imprenditore per reati ambientali. Grazie anche al supporto della sezione aerea della guardia di finanza di Palermo, è stata rilevata la presenza di un deposito incontrollato di rifiuti, di vario genere e prevalentemente pericolosi, realizzato all’interno di una proprietà vicina al centro abitato. Inoltre, nell’area era stata allestita un’officina meccanica nella quale si eseguivano lavorazioni di verniciatura e saldatura, senza autorizzazioni ambientali, e costruzione di manufatti in assenza di permessi. L’intera area sequestrata risulta in uso a una società operante nel settore dell’estrazione e lavorazione della pietra.