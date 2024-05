PALERMO – Nove colpi di pistola sono stati esplosi contro un edificio in via De Gobbis allo Zen a Palermo. Qualcuno ha esploso i colpi di arma da fuoco che si sono conficcati nelle pareti esterne dell’edificio. A lanciare l’allarme alcuni residenti. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile e dal commissariato San Lorenzo. Sono intervenuti gli agenti della scientifica per eseguire i rilievi balistici.