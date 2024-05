Nell’auto 100 chili di vongole senza tracciabilità

CATANIA – Durante l’attività di vigilanza costiera e i controlli sulla filiera ittica nel Catanese, la polizia marittima della guardia di costiera di Catania ha trovato a bordo di un’auto oltre 100 chili di vongole veraci, destinate alla vendita locale e risultate prive dell’etichettatura idonea a identificare il prodotto e tracciarne la provenienza. Per il trasgressore è scattata una multa di 1.500 euro, mentre il prodotto ittico, dichiarato dall’Asp di Catania ancora in stato vitale, è stato rigettato in mare.