Milano: si è suicidato il rettore della Cattolica

MILANO – Franco Anelli, avvocato, giurista e rettore dell’Università Cattolica dal 2013, si è suicidato buttandosi ieri sera dal sesto piano del palazzo del centro di Milano in cui viveva. Aveva 61 anni. Gli investigatori e il medico legale hanno escluso l’intervento di terze persone. La notizia della morte è stata data dalla Cattolica ‘con profonda costernazione’, sottolineando che ‘ha dedicato la propria opera e l’intera sua vita’ all’università e alla Fondazione Policlinico Gemelli Irccs. “L’Italia perde una grande persona”, ha detto il sindaco di Milano Sala.

Anelli si era laureato in Legge e giurisprudenza alla Cattolica, per la quale era anche docente di Istituzioni di diritto privato. Due anni fa il Papa lo aveva nominato consultore della Congregazione per l’educazione cattolica. Anelli era al terzo mandato al vertice dell’ateneo. Il pm di turno di Milano Giovanna Cavalleri, nelle indagini in corso condotte dai carabinieri, disporrà l’autopsia, che sarà effettuata nei prossimi giorni, nell’ambito di un fascicolo che sarà aperto per ipotesi, solo tecniche, di istigazione al suicidio o omicidio colposo, per condurre gli esami autoptici. La Procura attende ancora gli atti dei primi accertamenti e nelle prossime ore aprirà il fascicolo utile per effettuare l’autopsia. Da quanto si è saputo, non è stato trovato al momento alcun testo scritto lasciato da Anelli.