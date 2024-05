MESSINA – Cateno De Luca sarà dimesso oggi dal Policlinico di Messina, dove è stato ricoverato il 29 aprile scorso in seguito a un malore accusato durante un comizio. Al sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord è stata diagnosticata una polmonite acuta. “Ringrazio di cuore – dice De Luca – tutto il personale medico e paramedico che si è preso cura di me in questi 10 giorni di degenza, alcuni dei quali per nulla semplici. Ancora una volta ho potuto constatare di persona un esempio di buona sanità. Adesso sono pronto con le dovute cautele a ricominciare”.