“Largo Paisiello in mano a writers e vandali”

CATANIA – Su largo Paisiello serve il rilancio e lo sviluppo di un piano certo per la sicurezza e il decoro. Lavori che devono eliminare i muri imbrattati e impedire il ricordo di writers e vandali. Il consigliere comunale di Catania Andrea Cardello raccoglie le segnalazioni dei cittadini e ribadisce che “di quello che una volta rappresentava per i catanesi largo Paisiello adesso non resta più niente”.

“Molti imprenditori stanno investendo in questa zona e, come amministrazione comunale, non possiamo abbandonarli. Creando aggregazione e potenziando la sicurezza, con un sistema di videosorveglianza, si possono eliminare fenomeni odiosi come i muri che ritornano a essere imbrattati dopo essere stati puliti, gli angoli della scalinata trasformati in bagni a cielo aperto e la spazzatura ovunque. La zona, a pochi passi da via Etnea, può essere recuperata anche con una progettazione che nasca dalla precisa volontà di coinvolgere il quartiere”, conclude Cardello.

