CASTIGLIONE DI SICILIA (CATANIA) – Ancora un morto sul lavoro in Sicilia. Questa mattina intorno alle 11.30 a Rovittello, frazione di Castiglione di Sicilia, ha perso la vita Giovanni Zumbo, un bracciante agricolo di 52 anni. Guidava un trattore in una nota azienda vitivinicola (foto di Luigi Saitta): il mezzo si è ribaltato e lui è rimasto schiacciato, morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.