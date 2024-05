Incendia macchina del vicino di casa: “L’ha posteggiata sotto la mia finestra”

BIANCAVILLA (CATANIA) – I carabinieri di Biancavilla hanno arrestato un 19enne per l’incendio doloso dell’auto di un vicino di casa, colpevole, a suo dire, di aver posteggiato la macchina sotto la finestra di casa sua. I militari sono intervenuti di notte nella zona di piazza Cavour, dove alcuni passanti avevano segnalato la presenza di una Fiat 126 in fiamme. Dopo aver messo in sicurezza l’area, sono intervenuti i vigili del fuoco di Adrano che hanno spento l’incendio, ritenendolo doloso. I carabinieri, sospettando la responsabilità del 19enne vicino del proprietario della Fiat 126, si sono messi alla sua ricerca.

Intorno alle 3.30 il ragazzo, vistosi braccato e non avendo modo di evitare l’arresto, si è presentato in caserma, ammettendo di aver incendiato l’auto del vicino il quale, poco prima, avrebbe commesso lo sbaglio di posteggiare la piccola utilitaria nei pressi della finestra della sua casa al piano terra. Il giovane ha spiegato di non avere neanche chiesto di spostare il mezzo al suo dirimpettaio: ha preso una bottiglia di plastica, si è recato in un distributore di carburanti, ha riempito la bottiglia di benzina e ha incendiato l’auto. Non si sono registrati feriti, ma l’incendio ha causato l’annerimento della facciata dell’abitazione e la completa distruzione del mezzo, tenuto in ottimo stato dal proprietario, appassionato di auto d’epoca.