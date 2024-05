In duemila per il Catania

La pioggia non ferma i tifosi rossazzurri. In duemila circa hanno colto l’occasione offerta dalla società recandosi al Massimino per la seduta di allenamento a porte aperte del Catania, la penultima in sede prima della partenza per il ritiro di Fiuggi, dove la squadra di Zeoli aspetterà l’esito del sorteggio (in programma domenica mattina alle 9.30, diretta su Sky) che determinerà gli accoppiamenti della prima fase nazionale dei playoff.

I tifosi hanno riempito la tribuna A, settore a loro destinato dopo lo spostamento dalla tribuna B a causa delle avverse condizioni meteo, esponendo striscioni e bandieroni e facendo sentire la loro presenza con cori di sostegno durante tutta la sessione, conclusa con il gruppo sotto la tribuna a ricevere l’incitamento del pubblico in vista degli spareggi promozione.

Si è rivisto al lavoro il difensore Tommaso Silvestri, operatosi lo scorso febbraio, attualmente fuori lista e in fase di recupero come il portiere Bethers. Corsa leggera a bordo campo per Diego Peralta, fermo da quasi un mese a causa della distrazione del legamento collaterale del ginocchio destro rimediata nel derby casalingo con il Messina. Ancora ai box Sturaro, alle prese con un risentimento muscolare.