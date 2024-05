In difficoltà col sup: soccorso nel Siracusano

SIRACUSA – Nel pomeriggio la guardia costiera di Siracusa ha ricevuto una segnalazione riguardante un bagnante con sup in difficoltà nello specchio d’acqua antistante nella zona della spiaggia Cavettone a Pachino. L’allarme è stato lanciato dai parenti e subito sono state inviate delle motovedette che hanno individuato il bagnante in difficoltà a causa del forte vento e lo hanno recuperato a bordo insieme alla tavola da sup. Non è stata necessaria assistenza medica e l’uomo è stato

condotto al porto Fossa di Marzamemi.