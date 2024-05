CATANIA – Nella notte tra sabato e domenica i poliziotti catanesi si sono posti all’inseguimento di un’auto che non si era fermata all’alt in corso Indipendenza. Alla guida della macchina, bloccata in viale Mario Rapisardi, c’era un 22enne pregiudicato, privo di patente di guida. Nell’auto sono stati trovati diversi attrezzi atti allo scasso, 0,91 grammi di marijuana e 0,57 grammi di crack. Il giovane è stato denunciato, gli sono state contestate diverse violazioni al Codice della strada.