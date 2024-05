Grave dopo incidente: scappa dal Cannizzaro

CATANIA – I poliziotti del commissariato catanese Borgo-Ognina in servizio nel posto fisso dell’ospedale Cannizzaro hanno segnalato alla sala operativa l’allontanamento dalla struttura sanitaria di un cittadino brasiliano, ricoverato insieme alla moglie, in gravi condizioni, in seguito a un grave incidente stradale avvenuto sull’autostrada Catania-Messina. Dopo le informazioni ricevute dal cognato dell’uomo, la coppia è stata rintracciata nella zona di piazza Michelangelo. Grazie anche alla staffetta della volante, l’uomo è stato rapidamente trasportato al pronto soccorso per essere nuovamente ricoverato.