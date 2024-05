GIOIOSA MAREA (MESSINA) – I carabinieri di Gioiosa Marea hanno arrestato un 58enne, condannato a 3 anni di reclusione per violenza sessuale e atti persecutori aggravati commessi a partire dal maggio 2018, nei confronti dell’allora fidanzata. Violenze fisiche e molestie rivolte alla donna, aggravate da minacce di pubblicare video e foto a sfondo sessuale qualora lei lo avesse lasciato. Pedinandola anche sul luogo di lavoro, costringendola, in una circostanza, anche a subire un rapporto sessuale completo, nonostante i reiterati rifiuti. Nella serata dello scorso martedì, quindi, i militari ricevuto l’ordine per la carcerazione hanno provveduto a notificargli il provvedimento restrittivo, ponendolo ai domiciliari.