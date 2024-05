“Eliminare le buche in piazza Trento”

Nell’ottica del piano di rivalutazione del territorio di Borgo-Sanzio, intrapreso in piena sinergia con il sindaco Trantino, la presidente del III municipio di Catania Maria Spampinato chiede al primo cittadino di attivare tutti i provvedimenti necessari volti a migliorare il decoro e la vivibilità in piazza Trento. “Uno spazio aggregativo e uno snodo viario importante per il nostro territorio che necessita di particolari interventi – ammette Spampinato – per questo occorre attivare tutti i percorsi necessari per eliminare dal manto stradale della piazza buche e avvallamenti. Oltre a questo va pensato un piano del traffico per impedire il parcheggio selvaggio di moto e scooter all’interno degli spazi pedonali oppure il posteggio delle auto sulle strisce pedonali e davanti alle scivole per disabili. Ci troviamo nel centro di Catania, a pochi passi dal tribunale e dalla stazione dei carabinieri di piazza Verga, con la sera che vede piazza Trento un luogo di ritrovo per tantissimi ragazzi”.

Inviate le vostre segnalazioni a [email protected] o tramite il nostro account ufficiale su Facebook