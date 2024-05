E’ morto Franco Di Mare, in tv lo sfogo contro la Rai

E’ morto a 68 anni il giornalista Franco Di Mare. Era malato di un raro tumore. Recentemente si era sfogato in televisione da Fabio Fazio, sostenendo che la Rai lo aveva abbandonato proprio a causa della sua malattia, contratta per l’esposizione all’uranio impoverito quando seguiva la guerra in Jugoslavia: “Quando ho detto di avere il tumore in Rai sono spariti tutti: è ripugnante. Anche il palazzo di viale Mazzini è pieno d’amianto, sconsigliano di appendere quadri”. La famiglia ha fatto sapere che “si è spento a Roma abbracciato dall’amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall’affetto degli amici più cari”. Nato a Napoli nel 1955, Di Mare aveva iniziato la sua carriera giornalistica negli anni 80 entrando a far parte della redazione Rai.