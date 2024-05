Discoteca abusiva nel vigneto sull’Etna

ZAFFERANA ETNEA (CATANIA) – Una vera e propria serata da discoteca, senza autorizzazioni, è stata bloccata dalla polizia di Catania nel tardo pomeriggio del 25 aprile scorso in un vitigno a Zafferana Etnea. Gli agenti hanno scoperto l’evento, organizzato in un’area di circa 1.000 mq, dove 300 persone, dopo aver pagato un biglietto d’ingresso di 10 euro, stavano ballando a ritmo di musica trasmessa da una postazione dj allestita con impianto luci, consolle e amplificazione. Inoltre, i cavi elettrici dell’impianto di amplificazione erano poggiati a terra senza le previste coperture di sicurezza.



Gli agenti hanno sospeso l’evento e hanno denunciato il responsabile per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento e per reati in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. Inoltre sono state elevate contestazioni di natura amministrativa per 8.250 euro in quanto l’organizzatore risultava sprovvisto della licenza per l’attività di discoteca e autorizzazioni amministrative per la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Sono in corso accertamenti sul regolare impiego dei buttafuori presenti all’evento.