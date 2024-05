Condomini ‘ostaggi’ dello spaccio nelle scale

CATANIA – I carabinieri di Catania Fontanarossa hanno bloccato, ancora una volta, un sito allestito per lo spaccio di cocaina e di marijuana in un condominio di viale Grimaldi, nel quartiere Librino, e hanno arrestato un 23enne. Riscontrato un viavai di clientela all’interno del palazzo, i militari hanno scoperto che il luogo dello spaccio era l’ingresso delle scale condominiali, protetto da un portone in ferro chiuso e con una piccola feritoia. I residenti di quel condominio erano così costretti ad assistere alla compravendita di droga e ad attendere per entrare e uscire dal palazzo.

I carabinieri, dopo aver bloccato ogni possibile tentativo di fuga, approfittando dell’apertura del portone da parte di un condomino, hanno fatto irruzione nell’androne del palazzo, sorprendendo lo spacciatore con in mano una busta con dentro due contenitori di plastica contenenti 64 dosi di cocaina e 31 di marijuana, mentre nelle tasche del giubbotto aveva 525 euro e un block notes con le movimentazioni relative allo spaccio. Il 23enne è stato arrestato e posto ai domiciliari.