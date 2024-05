A Catania la rabbia degli studenti: ‘Non possiamo stare zitti’

CATANIA – A Catania in tantissimi oggi al monastero dei benedettini per lo sciopero in solidarietà del popolo palestinese. La giornata è iniziata con centinaia di studenti che hanno deciso di occupare gli spazi dell’università, sospendendo le lezioni, per riunirsi e, come dice una studentessa, “per gridare a gran voce che ognuno di noi deve esprimere la propria vicinanza al genocidio che da anni avviene contro il popolo palestinese e che oggi è ai suoi massimi storici”.

“Non possiamo permetterci di stare in silenzio e dobbiamo pretendere che oggi chi è alleato di questo genocidio in Italia stia in silenzio – continua -, come avviene per UniCt da cui pretendiamo come studenti e studentesse dell’ateneo che chiuda ogni rapporto con le università israeliane e con i fabbricanti di morti come la Leonardo S.p.a”. Questi i temi di dibattito dell’assemblea che deciderà con quali forme continuare la mobilitazione che si terrà per i prossimi giorni dentro le sedi universitarie. GUARDA LE FOTO