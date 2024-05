Catania, prolunga pure Chiarella

Un altro prolungamento contrattuale in casa Catania. Dopo Castellini, è la volta di Marco Chiarella. L’esterno d’attacco ha esteso il vincolo che lo lega al club etneo sino al 30 giugno 2027.

Abruzzese di Penne, 21 anni, cresciuto nelle giovanili del Pescara, Chiarella ha al suo attivo 48 presenze e 6 gol con la maglia rossazzurra (20/5 la scorsa stagione in D, 22/1 quest’anno in C).

“Questo è un club forte – ha detto Chiarella tramite una nota del club – prestigioso e destinato a un grande futuro, perciò sono particolarmente orgoglioso di questo attestato di stima e fiducia, voglio esprimere profonda gratitudine al presidente, al vice presidente e a tutta la famiglia Catania per l’opportunità. Indossare questa maglia è davvero un privilegio e una fortuna”.

“All’inizio di questa stagione – ha spiegato l’ad e vicepresidente Vincenzo Grella – abbiamo predisposto un programma specifico per giungere alla migliore e più continua espressione atletica di un talento evidente in cui crediamo moltissimo: è stato un lavoro faticoso ma Marco, con grande intelligenza, professionalità e disponibilità, ha sfruttato l’occasione ed è ancora più forte. Ha tutto quel che serve per affermarsi definitivamente e con il Catania”.