Catania: in garage per rubare la moto, presi

CATANIA – I poliziotti di Catania sono intervenuti in via Gambetta a seguito di una segnalazione relativa a due individui sospetti che si erano introdotti all’interno dei garage di un condominio. Giunti sul posto, gli agenti hanno sorpreso due persone intente ad armeggiare su un ciclomotore con l’intento di rubarlo: si tratta di un 41enne marocchino e un 27enne catanese, pluripregiudicati per reati contro il patrimonio.

I due sono stati denunciati per tentato furto aggravato in concorso, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e ricettazione di una bicicletta elettrica, sulla cui provenienza non sono stati in grado di fornire alcuna spiegazione plausibile. Inoltre, la perquisizione personale ha consentito di rinvenire numerosi attrezzi atti allo scasso, sottoposti a sequestro.

A carico dei due sono emersi numerosi precedenti e diversi arresti e casi di evasione dai domiciliari, registrati soprattutto nell’ultimo mese, per cui entrambi sono stati arrestati. Il catanese è stato, inoltre, denunciato per minacce a pubblico ufficiale, per aver proferito frasi minacciose nei confronti degli agenti, fornendo, peraltro, false dichiarazioni sulla propria identità personale.